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Макрон заявил о готовности решать проблемы Центральной Азии со всеми странами региона

Французский лидер также обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном тему совместной работы в области борьбы с терроризмом и изменением климата

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Франция вместе с ЕС готова играть активную роль в урегулировании проблем, имеющихся в Центральной Азии, а также намерена углубить сотрудничества с Таджикистаном по самому широкому кругу вопросов. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам встречи президента Франции Эмманюэля Макрона президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

"Лидеры двух стран обсудили все темы дружеских отношений между Францией и Таджикистаном, отмеченных в том числе поддержкой со стороны Душанбе французским силам, задействованным в операциях в Афганистане, - говорится в коммюнике. - Президент Республики подтвердил желание Франции и Евросоюза играть активную роль в решении проблем, которые сегодня затрагивают Центральную Азию, в том числе за счет участия в рабочих форматах, охватывающих все государства региона".

В Елисейском дворце отметили, что главы двух государств также намерены укреплять двустороннее сотрудничество для поддержки экономических и социальных реформ в Таджикистане. В то же время Макрон напомнил своему коллеге о необходимости соблюдения прав человека и сохранения индивидуальных свобод, в том числе свободы выражения мнения, в ходе проведения реформ. Помимо этого лидеры затронули тему совместной работы в области борьбы с терроризмом и изменением климата.

"Президент Республики также пожелал углубления культурных обменов между нашими странами. Он поддержал проект выставки "Таджикистан: в стране золотых рек", которая должна пройти в Национальном музее восточных искусств (музее Гиме) в 2020 году", - заявили в администрации французского лидера. Согласно заявлению, обе страны выразили желание "содействовать развитию франкофонии" и сотрудничества между высшими учебными заведениями. Отдельно они отметили прогресс в отношениях между предприятиями двух стран.

Теги
ТаджикистанФранцияРахмон, ЭмомалиМакрон, Эмманюэль
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