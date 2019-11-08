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Меркель считает, что уравнять восток и запад ФРГ удастся не менее чем через полвека

При этом канцлер Германии призвала к терпению в том, что касается преодоления различий между двумя частями страны

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше. Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель в опубликованном в пятницу вечером интервью газете Suddeutsche Zeitung.

"Во многих вещах, относительно которых считалось, что восток и запад сравняются, сегодня видно, что это займет скорее полвека или больше", - полагает глава германского правительства. "Спустя 10-20 лет была надежда, что это произойдет быстрее", - заметила Меркель.

Канцлер считает, что германское общество сейчас активнее обсуждает тематику падения Берлинской стены, чем ранее, что, по ее мнению, может быть связано с ростом "националистических и протекционистских тенденций в мире". "И здесь взгляд сильнее направлен на различия, которые существует между "старыми" и "новыми" землями", - указала она.

Меркель призвала к терпению в том, что касается преодоления этих различий. "Следует научиться сносить и трудности свободы, заключающиеся в том, что нужно принимать решения. Жизнь в ГДР иногда определенным образом была почти удобной, поскольку на некоторые вещи просто нельзя было повлиять", - заметила она.

9 ноября Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены, которая была одним из символов холодной войны. Стена была возведена в 1961 году по инициативе руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта (1893-1973 годы) на фоне массового оттока рабочей силы и молодых специалистов в Западную Германию - по некоторым данным, к началу 1960-х годов на Запад бежали около 1,6 млн немцев. Стена сдерживала их до 1989 года.

Урожденная Каснер, Меркель родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге, но в возрасте трех лет переехала вместе с родителями в ГДР: сначала в городок Квитцов, а затем - в Темплин в 80 км от Берлина. Ее отец - лютеранский священник - выехал туда для "укрепления церкви".

Теги
Меркель, АнгелаГермания
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