Facebook может удалить упоминания об авторе жалобы на Трампа из своей социальной сети

ТАСС, 9 ноября. Американская компания Facebook намерена удалить любые упоминания имени осведомителя, подавшего жалобу на президента США Дональда Трампа, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении хозяина Белого дома, из своей одноименной социальной сети. Об этом говорится в заявлении неназванного представителя Facebook.

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"Любое упоминание возможного имени осведомителя нарушает нашу политику по ограничению ущерба, которая запрещает [размещение] информации, "раскрывающей [подробности] о свидетелях, информаторах или активистах", - приводит в пятницу текст заявления репортер телеканала CNN Оливер Дарси.

В то же время в Facebook отметили, что решение об удалении вероятного имени информатора является неокончательным и может быть пересмотрено по мере дальнейшего развития ситуации. "Мы удаляем любые и все упоминания возможного имени осведомителя, однако решение может быть пересмотрено в случае, если это имя будет широко освещаться в СМИ и использоваться общественными деятелями в ходе дебатов", - указали в компании.

Личность осведомителя

На прошлой неделе на портале Real Clear Politics появилась информация, что инициатором разбирательства, поводом для которого стало содержание телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, является, по всей видимости, 33-летний аналитик ЦРУ Эрик Чарамелла. Отмечалось, что Чарамелла - зарегистрированный демократ, кадровый сотрудник ЦРУ, специалист по России и Украине.

До этого Washington Examiner также сообщала, что осведомитель ранее работал аналитиком в ЦРУ, при Обаме был направлен в СНБ и занимался Украиной, работая с бывшим президентом США Джозефом Байденом, который сейчас участвует в президентской кампании.