Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Экс-мэр Нью-Йорка демократ Майкл Блумберг вступил в предвыборную гонку

77-летний миллиардер является одним из богатейших людей США

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Бывший мэр Нью-Йорка 77-летний миллиардер Майкл Блумберг подал в пятницу документы на регистрацию в качестве кандидата от Демократической партии США на первичных выборах в штате Алабама. Об этом сообщается на сайте представительства Демпартии в Алабаме.

Первичные выборы в Алабаме назначены на 3 марта 2020 года. На них будут избраны 52 делегата на Национальный съезд Демократической партии, на котором будет названо имя соперника Дональда Трампа на президентских выборах.

Блумберг с 2002 по 2013 год занимал пост мэра Нью-Йорка. Он также известен как филантроп и основатель одноименного агентства финансовых новостей. Миллиардер считается одним из богатейших людей США. Согласно последним оценкам журнала Forbes, его состояние превышает $52 млрд.

Как отметило в пятницу информационное агентство Associated Press (АP), Блумберг ранее исключал возможность участия в предвыборной кампании, однако на протяжении последних нескольких недель провел консультации с видными функционерами Демократической партии, в ходе которых выражались опасения по поводу того, насколько устойчива популярность нынешнего лидера предвыборной гонки среди демократов - бывшего вице-президента США Джо Байдена. "Если Блумберг вступит в предвыборную гонку, то это окажет сильное влияние на других претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента от Демпартии всего за три месяца до официального начала предвыборной кампании", - отметило агентство АP.

Решение Блумберга подать документы на регистрацию кандидатом на первичных выборах именно в Алабаме связано с тем, что в этом штате 8 ноября завершается прием документов от участников предвыборной гонки. По данным газеты The New York Times, помощники Блумберга на следующей неделе могут подать документы на регистрацию его в качестве кандидата на первичных выборах в штатах Нью-Гэмпшир и Арканзас.

Сейчас в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года участвуют бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бизнесмен Эндрю Янг, миллиардер Том Стейер, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар и член Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард.

До первых кокусов и праймериз - три месяца

Старт предвыборной кампании в США будет дан через 12 недель - 3 февраля - в штате Айова, где пройдут первые в стране кокусы - собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции демократов и республиканцев, затем на конференции штата, а затем - на национальные съезды. В штате Нью-Гэмпшир 11 февраля пройдут первые в стране первичные выборы, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд. Еще одно отличие собраний партийных активистов от первичных выборов в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями отдельных штатов.

Имя соперника Дональда Трампа в борьбе за пост президента станет известно на национальном съезде Демократической партии, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
Реклама на ТАСС
Трамп назвал заявления о российском вмешательстве в выборы самой большой ложью
Президент США сравнил инициативу демократов пересмотреть итоги выборов 2016 года с низвержением американской демократии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС