Экс-мэр Нью-Йорка демократ Майкл Блумберг вступил в предвыборную гонку

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Бывший мэр Нью-Йорка 77-летний миллиардер Майкл Блумберг подал в пятницу документы на регистрацию в качестве кандидата от Демократической партии США на первичных выборах в штате Алабама. Об этом сообщается на сайте представительства Демпартии в Алабаме.

Первичные выборы в Алабаме назначены на 3 марта 2020 года. На них будут избраны 52 делегата на Национальный съезд Демократической партии, на котором будет названо имя соперника Дональда Трампа на президентских выборах.

Блумберг с 2002 по 2013 год занимал пост мэра Нью-Йорка. Он также известен как филантроп и основатель одноименного агентства финансовых новостей. Миллиардер считается одним из богатейших людей США. Согласно последним оценкам журнала Forbes, его состояние превышает $52 млрд.

Как отметило в пятницу информационное агентство Associated Press (АP), Блумберг ранее исключал возможность участия в предвыборной кампании, однако на протяжении последних нескольких недель провел консультации с видными функционерами Демократической партии, в ходе которых выражались опасения по поводу того, насколько устойчива популярность нынешнего лидера предвыборной гонки среди демократов - бывшего вице-президента США Джо Байдена. "Если Блумберг вступит в предвыборную гонку, то это окажет сильное влияние на других претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента от Демпартии всего за три месяца до официального начала предвыборной кампании", - отметило агентство АP.

Решение Блумберга подать документы на регистрацию кандидатом на первичных выборах именно в Алабаме связано с тем, что в этом штате 8 ноября завершается прием документов от участников предвыборной гонки. По данным газеты The New York Times, помощники Блумберга на следующей неделе могут подать документы на регистрацию его в качестве кандидата на первичных выборах в штатах Нью-Гэмпшир и Арканзас.

Сейчас в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года участвуют бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бизнесмен Эндрю Янг, миллиардер Том Стейер, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар и член Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард.

До первых кокусов и праймериз - три месяца

Старт предвыборной кампании в США будет дан через 12 недель - 3 февраля - в штате Айова, где пройдут первые в стране кокусы - собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции демократов и республиканцев, затем на конференции штата, а затем - на национальные съезды. В штате Нью-Гэмпшир 11 февраля пройдут первые в стране первичные выборы, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд. Еще одно отличие собраний партийных активистов от первичных выборов в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями отдельных штатов.

Имя соперника Дональда Трампа в борьбе за пост президента станет известно на национальном съезде Демократической партии, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).