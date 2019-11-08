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Трамп назвал заявления о российском вмешательстве в выборы самой большой ложью

Президент США сравнил инициативу демократов пересмотреть итоги выборов 2016 года с низвержением американской демократии
Президент США Дональд Трамп AP Photo/John Bazemore
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/John Bazemore

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и его связях с Россией самой большой ложью. Об этом он заявил в пятницу, выступая на предвыборном митинге в Атланте (штат Джорджия).

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"Все три года демократы были одержимы бредовой задачей пересмотреть итоги выборов 2016 года, по сути низвергнуть американскую демократию, - сказал он. - Сначала выдумали эту историю с Россией, [потом] был доклад [спецпрокурора США Роберта] Мюллера. Это самая большая ложь, которую говорили когда-либо американцам".

"Хиллари Клинтон (бывший госсекретарь США и соперник Трампа на выборах 2016 года - прим. ТАСС) заявила, что [член Палаты представителей Конгресса, демократ от штата Гавайи] Тулси Габбард и [бывший кандидат в президенты от "зеленых"] Джилл Стайн являются российскими агентами, - отметил Трамп. - Я не знаком ни с одной из них, но точно знаю, что они не связаны с Россией".

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАРоссияТрамп, Дональд
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