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Помпео обсудил с Меркель противодействие глобальным вызовам

В Госдепе сообщили, что госсекретарь США также обменялся мнениями с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по вопросам, вызывающим взаимную озабоченность, включая "Иран, Китай, Россию, Сирию и Украину"

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сотрудничество в противодействии глобальным вызовам. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь США и канцлер ФРГ обсудили совместные усилия двух стран, объединившие Германию и распространившие свободу в Европе, - отмечается в тексте. - Майкл Помпео и Ангела Меркель также рассмотрели общие приоритеты и важную роль партнерства США и Германии в ответе на глобальные и новые вызовы".

Помпео в ходе встречи с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр обменялся мнениями по вопросам, вызывающим взаимную озабоченность, включая "Иран, Китай, Россию, Сирию и Украину".

Кроме того, глава дипведомства встретился с министром финансов Олафом Шольцем. Стороны, отметила Ортэгус, обсудили необходимость разрешения беспошлинных барьеров в торговле, обеспечения безопасности телекоммуникаций и "поддержку Украине против российской агрессии".

Теги
Меркель, АнгелаСШАГерманияПомпео, Майкл (Майк)Крамп-Карренбауэр, Аннегрет
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