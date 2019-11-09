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Власти Боливии не будут привлекать военных к обеспечению порядка на фоне протестов

При этом министр обороны страны Хавьер Савалета признал, что "некоторые боливийские полицейские устроили мятеж"

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство Боливии не собирается привлекать военных к обеспечению порядка в городах, где проходят протесты против переизбрания президента Эво Моралеса на новый срок. Об этом сообщил в пятницу министр обороны Хавьер Савалета.

"Президент Эво Моралес и наше правительство дали строгое указание Вооруженным силам республики, чтобы они ни при каких условиях не размещали военных в городах и не проводили спецопераций на улицах", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

Министр признал, что "некоторые боливийские полицейские устроили мятеж". "Но мы уверены, что полиция продолжит выполнять свои конституционные обязанности, которые состоят в защите граждан", - добавил он.

Ранее боливийские газеты сообщили, что несколько полицейских подразделений в городах Санта-Крус, Кочабамба и столице страны Сукре присоединились к акциям протеста против переизбрания Моралеса.

Президентские выборы прошли в республике 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии вспыхнули протесты и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

Теги
Моралес, ЭвоБоливия
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