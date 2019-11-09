WSJ: партнеры Джулиани добивались от Порошенко начала расследования против Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Предполагаемые партнеры Рудольфа Джулиани - адвоката президента США Дональда Трампа - предлагали бывшему президенту Украины Петру Порошенко начать расследование деятельности в этой стране Хантера Байдена в обмен на возможность нанести государственный визит в Вашингтон. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По ее данным, в конце февраля текущего года в Киеве состоялась встреча Порошенко с Львом Парнасом и Игорем Фруманом. На ней предполагаемые партнеры Джулиани якобы добивались от украинского лидера того, чтобы он распорядился начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера. В качестве ответного шага партнеры адвоката Трампа обещали поспособствовать организации визита Порошенко в Белый дом. По оценке издания, Порошенко, который на тот момент вел активную предвыборную кампанию в преддверии приближающихся выборов главы государства, был заинтересован в такого рода контактах.

"Он хотел приехать в Вашингтон и встретиться с Трампом, а также намерен был после правительственного обеда дать интервью" одному из ведущих американских СМИ, в котором заявил бы о начале расследования, указывает источник газеты. По его словам, визит Порошенко должен был состояться между первым и вторым туром выборов. Однако, указывает издание, снижение уровня поддержки Порошенко по итогам первого тура повлияло на то, что встреча так и не состоялась.

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора президента Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для объявления Палатой представителей, контролируемой политическими оппонентами президента - демократами, о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают законодатели-демократы, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление компании Burisma, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой газодобывающей компании.

Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях дискредитировать Байдена, чтобы переизбраться на второй срок. Зеленский факт давления со стороны Трампа опроверг.