Помпео назвал проектом США достижение стабильности на Украине

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. США привержены обеспечению мира на Украине и считают обоснованным предоставление Киеву военной помощи. Об этом заявил в пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео, выступая в Берлине в Фонде Кербера. Видеозапись выступления размещена на сайте фонда.

На вопрос, насколько США привержены обеспечению мира и стабильности на Украине без предварительных условий, Помпео ответил: "Очень привержены". "Это проект, над которым мы работаем, - сказал он. - Помню, что когда я был на Мюнхенской конференции по безопасности, еще будучи конгрессменом от Канзаса, [активно] поднималась тема предоставления Украине оборонительных систем. Это был 2015 или 2016 год".

"Германия считала это плохой идеей, президент [США] Барака Обама считал это плохой идеей, - отметил госсекретарь. - Президент США Дональд Трамп дважды или трижды предоставлял вооружения Украине, чтобы она могла защититься от российской агрессии в Донбассе".

"Мы гордимся этим, считаем, что это имеет смысл для свободы, Европы, мира и суверенитета Украины", - заявил он.