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В Токио проходит праздничный фестиваль по случаю интронизации императора Нарухито

Мероприятие организовано в полузакрытом режиме

ТОКИО, 9 ноября. /ТАСС/. Праздничный фестиваль с участием национальных танцевальных ансамблей и музыкальных коллективов начался в субботу в Токио перед императорским дворцом. Фестиваль проходит в рамках мероприятий по случаю интронизации нового императора Нарухито.

По данным японского общественного телевидения, император Нарухито и его супруга императрица Масако в течение дня лично посетят праздничный фестиваль. Действо проходит в полузакрытом режиме - организаторы путем общенациональной лотереи разыграли среди местного населения 10 тыс. пригласительных билетов, еще 20 тыс. приглашений были направлены особо почетным гостям. В то же время вся программа фестиваля, включая выступления танцевальных и музыкальных коллективов, будет транслироваться в прямом эфире японского общественного телевидения.

10 ноября должен состояться торжественный автомобильный парад, во время которого император Нарухито и императрица Масако проедут по центру Токио в открытом лимузине по трассе длиной 4,6 км. Высочайшую чету буду приветствовать тысячи жителей столицы и иностранных туристов. Изначально проведение парада было запланировано на 22 октября, когда состоялась и главная церемония по случаю вступления на престол нового императора Японии, однако парад было решено перенести на 10 ноября из-за последствий тайфуна "Хагибис", который в прошлом месяце причинил большой ущерб стране и привел к гибели свыше 90 человек. Устраивать на этом фоне торжества на улицах Токио было признано неуместным.

Нарухито вступил на престол 1 мая нынешнего года после того, как его 85-летний отец Акихито отрекся от титула в связи с преклонным возрастом. В тот же день новый император получил символы своих полномочий - главную государственную и личную императорскую печати, а также так называемые священные регалии - меч и драгоценную яшму. Третья регалия - металлическое зеркало - хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов.

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Япония
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