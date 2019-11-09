Президент Боливии заявил о попытке госпереворота

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 ноября. /ТАСС/. Демократический строй в Боливии находится под угрозой из-за попыток совершить в стране государственный переворот. Такое мнение высказал в пятницу президент республики Эво Моралес после того, как некоторые полицейские присоединились к протестам против его переизбрания.

"Братья и сестры, наша демократия находится под угрозой из-за государственного переворота, который проводят готовые к насилию группы, которые покушаются на конституционный строй", - написал он в Twitter.

Он также призвал "народ мирно защищать демократию и конституцию для сохранения мира и человеческих жизней".

Ранее боливийские газеты сообщили, что несколько полицейских подразделений в городах Санта-Крус, Кочабамба и столице страны Сукре присоединились к акциям протеста против переизбрания Моралеса. Министр обороны Хавьер Савалета признал, что "некоторые полицейские устроили мятеж", но заявил, что правохранительные органы в целом продолжают выполнять свои обязанности.

Президентские выборы прошли в республике 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии вспыхнули протесты и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.