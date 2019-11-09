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В Прибалтике в 30-ю годовщину падения Берлинской стены призвали Европу сплотиться

Единство и сила Европы требуют напряженной работы и мудрых решений, отмечается в совместном заявлении глав МИД Латвии, Литвы и Эстонии

РИГА, 9 ноября. /ТАСС/. Страны Европы должны сплотиться, чтобы попытки построить в ней новые стены не увенчались успехом. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Латвии, Литвы и Эстонии по случаю 30-летия падения Берлинской стены.

"Мы должны сплотиться, чтобы попытки разделить европейские страны и построить новые стены никогда не увенчались успехом, - сказано в тексте, опубликованном в субботу на сайте латвийского внешнеполитического ведомства. - Единство и силу Европы нельзя воспринимать как само собой разумеющееся, поскольку они требуют напряженной работы и мудрых решений".

"Мы помним, что за свободу пришлось заплатить, - добавили главы МИД. - Берлинская стена остается одним из самых темных символов разделенной Европы в истории. Многие отдали свои жизни, и мы им бесконечно благодарны. Сегодня многие люди во всем мире все еще борются за демократию. Они всегда будут напоминать нам о тех ценностях и принципах, которые незыблемы и которые мы защищаем".

9 ноября Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены, десятилетиями разделявшей государство на две части. В столице пройдет ряд памятных мероприятий, в том числе возле мемориала на улице Бернауэрштрассе, где сохранился отрезок некогда неприступного укрепления. В них примут участие высшее руководство страны, включая президента Франка-Вальтера Штайнмайера, канцлера Ангелу Меркель, а также лидеры стран Вишеградской группы (Польша, Венгрия, Словакия, Чехия). Состоится возложение венков и цветов, в расположенной там же часовне пройдет поминальная служба по погибшим при попытке сбежать из ГДР.

Теги
Меркель, АнгелаЭстонияЛатвияЛитваШтайнмайер, Франк-Вальтер
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