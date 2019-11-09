AFP: обучавшего боевиков в Сирии выходца из Чечни осудили во Франции на 10 лет

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Парижский специальный суд присяжных, рассматривающий дела о терроризме, вынес в субботу решение в отношении выходца из Чечни, 49-летнего Хасанбека Турчаева, имеющего французское гражданство. Как сообщило AFP, по обвинению в подготовке боевиков в Сирии он осужден на 10 лет тюрьмы.

В своем решении суд присоединился к мнению представителя прокуратуры относительно длительности тюремного заключения. Суд посчитал также необходимым установить, что две трети назначенного десятилетнего срока не могут быть сокращены по амнистии или в рамках каких-либо других мер.

Турчаев признал на суде, что в течение трех месяцев в период 2013-2014 годов находился на территории Сирии. Он отрицал, что специально направился в эту страну для участия в боевых действиях радикальных исламистов, утверждая, что прибыл туда в поиске своих братьев.

Следствие же располагало сведениями о том, что он не только участвовал в боевых действиях, но и обучал боевиков обращению со взрывчатыми веществами. Также имелись данные о том, что он находился на посту "эмира" в одной из вооруженных групп, примыкавшей к группировке "Ахрар аш-Шам". Турчаев признал, что занимал этот пост в течение двух недель, так как в тот период, когда он находился в зоне боевых действий, такой руководитель был убит.

Турчаев прибыл во Францию в 2002 году и получил там политическое убежище. В 2008 году ему было предоставлено французское гражданство. С 2005 года он находился в поле зрения спецслужб в связи с его радикальными исламистскими взглядами.

В Сирию Турчаев отправился из Страсбурга, где проживал, оставив там жену и детей. Затем он в 2015 году был задержан в Молдавии и экстрадирован во Францию.