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СМИ: США усиливают охрану нефтяных месторождений в Сирии

По данным Анатолийского агентства, американские военные были переброшены, в частности, на военную базу Сиррин

АНКАРА, 9 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие США, покинувшие более половины своих баз в Сирии во время операции Турции "Источник мира", вернулись на некоторые из них, усилив присутствие в районе нефтяных месторождений. Об этом сообщает в субботу Анатолийское агентство.

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По его данным, американские военные были переброшены, в частности, на военную базу Сиррин. В целом с прекращением турецкой операции солдаты США вернулись на шесть баз в Сирии.

Агентство отмечает, что перед началом операции ВС Турции "Источник мира" военные базы США были расположены в 22 регионах Сирии. Около двух тысяч американских военных были дислоцированы в пяти районах провинции Хасеке, в четырех районах провинции Дейр-эз-Зор, в пяти районах провинции Ракка, в пяти районах провинции Кобани и трех районах Манбиджа.

Президент США Дональд Трамп в конце октября заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны.

Теги
СШАСирияТурцияКризис в СирииТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
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