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Штайнмайер отметил "мужественные решения" Горбачева во время падения Берлинской стены

События 30-летней давности положили конец разделению континента, отметил президент Германии

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил вклад бывшего лидера СССР Михаила Горбачева, властей США и граждан стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) в ликвидацию Берлинской стены.

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"Конечно, без большой поддержки из Вашингтона, но также без мужественных и человечных решений Михаила Горбачева в Москве история не была бы столь счастливой и все не происходило бы столь мирно", - сказал в субботу глава немецкого государства на памятной церемонии у мемориала на улице Бернауэрштрассе, где сохранился отрезок стены. "Этого мы не забыли, этого мы и не забудем", - добавил он.

Одновременно Штайнмайер выразил мнение, что Берлинская стена не пала бы без выступлений людей в Будапеште, Познани, Варшаве, Гданьске и Кракове, событий в Праге и Братиславе. "Берлинская стена пала после долгой, зачастую полной отчаяния, а потому отважной борьбы", - считает он.

По словам президента ФРГ, "Венгрия, Польша, Чехия и Словакия вырвали для себя свободу" и тем самым "положили конец разделению континента". "Свобода Европы - это их заслуга", - утверждал он. "Ужасы и ошибки 20-го столетия после 9 ноября 1989 года стали историей, перед всеми нами открылся новый старый мир", - отметил Штайнмайер.

В церемонии на Бернауэрштрассе приняли участие канцлер Ангела Меркель и лидеры стран Вишеградской группы. Кульминацией торжеств сегодня станет концерт у Бранденбургских ворот. Там выступит Берлинская государственная капелла под руководством Даниэля Баренбойма.

Берлинская стена являлась одним из символов холодной войны. Она была возведена в 1961 году по инициативе руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта (1893-1973) на фоне массового оттока рабочей силы и молодых специалистов в Западную Германию: по некоторым данным, к началу 1960-х годов на Запад бежали около 1,6 млн немцев. Стена сдерживала их до 1989 года.

Теги
Меркель, АнгелаСШАГерманияГорбачев, Михаил СергеевичШтайнмайер, Франк-Вальтер
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