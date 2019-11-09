Штайнмайер отметил "мужественные решения" Горбачева во время падения Берлинской стены

"Конечно, без большой поддержки из Вашингтона, но также без мужественных и человечных решений Михаила Горбачева в Москве история не была бы столь счастливой и все не происходило бы столь мирно", - сказал в субботу глава немецкого государства на памятной церемонии у мемориала на улице Бернауэрштрассе, где сохранился отрезок стены. "Этого мы не забыли, этого мы и не забудем", - добавил он.

Одновременно Штайнмайер выразил мнение, что Берлинская стена не пала бы без выступлений людей в Будапеште, Познани, Варшаве, Гданьске и Кракове, событий в Праге и Братиславе. "Берлинская стена пала после долгой, зачастую полной отчаяния, а потому отважной борьбы", - считает он.

По словам президента ФРГ, "Венгрия, Польша, Чехия и Словакия вырвали для себя свободу" и тем самым "положили конец разделению континента". "Свобода Европы - это их заслуга", - утверждал он. "Ужасы и ошибки 20-го столетия после 9 ноября 1989 года стали историей, перед всеми нами открылся новый старый мир", - отметил Штайнмайер.

В церемонии на Бернауэрштрассе приняли участие канцлер Ангела Меркель и лидеры стран Вишеградской группы. Кульминацией торжеств сегодня станет концерт у Бранденбургских ворот. Там выступит Берлинская государственная капелла под руководством Даниэля Баренбойма.

Берлинская стена являлась одним из символов холодной войны. Она была возведена в 1961 году по инициативе руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта (1893-1973) на фоне массового оттока рабочей силы и молодых специалистов в Западную Германию: по некоторым данным, к началу 1960-х годов на Запад бежали около 1,6 млн немцев. Стена сдерживала их до 1989 года.