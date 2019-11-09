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Кризис на Украине

В ВСУ заявили, что отвод сил на участках в Донбассе открывает "возможность договариваться"

Генерал Вооруженных сил Украины Богдан Бондарь подчеркнул, что о результативности процесса отвода можно будет говорить через три дня

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Завершение отвода сил и средств на трех участках у линии соприкосновения в Донбассе дает "возможность договориться" об урегулировании во всем регионе. Об этом заявил журналистам в субботу заместитель командующего штабом силовой операции в Донбассе, генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Бондарь.

"После разведения сил и средств в трех пунктах есть возможность договориться, двигаться дальше по пути урегулирования в Донбассе", - сказал он и отметил при этом важность "определенных договоренностей в нормандском формате и минском процессе".

Бондарь подчеркнул, что о результативности процесса отвода можно будет говорить через три дня. "В 12:00 (13:00 мск) 12 ноября", - уточнил он.

Завершение отвода на данном участке финализирует процесс разведения сил и средств в трех пилотных зонах безопасности - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Договоренность об их создании достигнута представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись. Попытки возобновить отвод возобновились только летом 2019 года: 30 июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской, а в первых числах ноября - у Золотого.

Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе является условием для саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), где планируется обсудить дальнейшие шаги по урегулировании конфликта в регионе.

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