Силы ЛНР сбили украинский разведывательный беспилотник

ЛУГАНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который вел разведку у села Весняное Славяносербского района. Об этом в субботу сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

"В районе населенного пункта Весняное подразделением ПВО Народной милиции ЛНР был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа "Феникс", который вел воздушную разведку над территорией нашей республики" - цитирует его агентство Луганский информационный центр.

По его словам, инцидент произошел накануне, 8 ноября. В настоящее время представители ЛНР изучают снятые беспилотником материалы.

Договоренности, принятые на встречах контактной группы в Минске, позволяют использовать беспилотные летательные аппараты в прилегающих к линии соприкосновения районах Донбасса только наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Несмотря на это, украинская армия регулярно их задействует.