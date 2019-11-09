В ДНР сообщили о завершении отвода всех своих сил у Петровского

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Силы Донецкой народной республики полностью покинули район разведения у населенного пункта Петровское. Об этом в субботу говорится в заявлении, которое опубликовано в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня в Донбассе.

"Вывод личного состава Народной милиции ДНР сегодня полностью завершен к 15:00, - сообщили в представительстве. - По сообщению наблюдателей миссии (ОБСЕ - прим. ТАСС), украинская сторона также заявила о завершении практических мероприятий на сегодняшний день. Однако им потребуется еще два дня на устранение всех нарушений".

Представительство ДНР в СЦКК пояснило, что незначительное количество войск позволило республике завершить отвод в районе Петровского в первый же день.

Украина и Донецкая народная республика в субботу начали синхронный отвод сил в районе Петровского. О завершении отвода стороны должны уведомить ОБСЕ, наблюдатели которой зафиксируют это в отчетах. Затем в данном районе начнется комплекс мероприятий по разминированию и демонтажу фортификационных сооружений.

Завершение отвода у Петровского финализирует процесс разведения сил и средств в трех пилотных зонах безопасности - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Договоренность об их создании достигнута представителями Украины, Донецкой и Луганской народных республик, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись. Попытки осуществить разведение сил возобновились только летом 2019 года: 30 июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской, а в первых числах ноября - у Золотого.

Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе является условием для саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), где планируется обсудить дальнейшие шаги по урегулировании конфликта в регионе.