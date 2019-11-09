Тысячи демонстрантов собрались в Гонконге почтить память погибшего студента

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 ноября. /ТАСС/. Тысячи одетых в черное демонстрантов собрались в субботу вечером в центре Гонконга, чтобы почтить память погибшего студента, участвовавшего в протестных акциях. Митинг проходит с разрешения властей в парке Тамар близ правительственного комплекса и носит мирный характер, сообщает радиостанция RTHK.

22-летний студент Гонконгского университета науки и технологии по фамилии Чоу был найден в ночь на 4 ноября на автомобильной парковке в одном из спальных районов, где проходила полицейская операция по разгону демонстрантов. Он разбил голову, упав со здания парковки, и скончался в больнице в пятницу.

Правоохранительные органы опровергли предположения о том, что учащийся погиб в тот момент, когда спасался от погони или слезоточивого газа. Камеры наблюдения зафиксировали, что студент около получаса слонялся один в районе парковки, прежде чем поднялся на третий этаж этого здания, откуда сорвался вниз. До сих пор точно не ясно, почему студент оказался на парковке и при каких обстоятельствах упал.