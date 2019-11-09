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В ДНР заявили, что изучается вопрос открытия пункта пропуска с Украиной в селе Петровское

Как сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, дорога не входит в зону разведения сил и средств и не попадает под разминирование
Описание
© Валентин Спринчак/ТАСС

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Открытие движения по дороге из Петровского в сторону Украины рассматривается участниками минских переговоров по урегулированию в Донбассе. Об этом в субботу заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

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"Дорога не входит в зону разведения сил и средств и не попадает под разминирование. Разговоры о том, чтобы разминировать дорогу и открыть движение для местных жителей и миссии ОБСЕ ведутся, но пока они на стадии рассмотрения [на переговорах в Минске]", - приводит слова Якубова Донецкое агентство новостей.

В настоящее время между Украиной и ДНР действуют четыре пропускных пункта. Пересечение линии соприкосновения сторон разрешено пешеходам и транспортным средствам через пункты "Горловка" - "Майорское" на севере ДНР, "Еленовка" - "Новотроицкое" к юго-западу от Донецка, "Александровка" - "Марьинка" к западу от Донецка и "Октябрь" - "Гнутово" на юге Донбасса.

В субботу в Петровском началось разведение сил и средств между Украиной и ДНР. Окончание этого процесса финализирует весь комплекс мероприятий по разведению подразделений противоборствующих сторон в пилотных зонах безопасности - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Договоренность об их создании была достигнута представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись. Только 30 июня 2019 года стороны отвели войска в районе Станицы Луганской, а в первых числах ноября - у Золотого.

Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе является условием для саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), где планируется обсудить дальнейшие шаги по урегулировании продолжающегося уже более пяти лет конфликта в регионе.

Теги
УкраинаГерманияРоссияФранция
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