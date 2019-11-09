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Военная операция Турции на севере Сирии

СМИ: Анкара и Вашингтон обсудили последние события в Сирии

Как передает агентство Anadolu, речь шла, в частности, о необходимости расширения сотрудничества между Турцией и США по соглашению о создании зоны безопасности в Сирии

АНКАРА, 9 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын встретился со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри и американским послом Дэвидом Саттерфилдом. Об этом сообщает в субботу агентство Anadolu.

По его данным, встреча проходила в закрытом для прессы режиме в стамбульском районе Долмабахче. На ней полтора часа обсуждались последние события в Сирии, детали визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в США, намеченного на 13 ноября, а также необходимость расширения сотрудничества между Турцией и США по соглашению о создании зоны безопасности в Сирии.

Ранее с американской делегацией также провел встречу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке арабской республики. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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