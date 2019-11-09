Макрон призвал европейцев не забывать о важности падения Берлинской стены

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал европейцев оставаться верными устремлениям тех, кто 30 лет назад добился падения Берлинской стены.

"Тридцать лет назад Берлинская стена не пала - она была снесена благодаря отваге тысяч мужчин и женщин, проникнутых духом свободы, - написал Макрон на своей странице в Twitter на французом и немецком языках. - Они открыли путь к объединению Германии и единству Европы. Так будем же оставаться на высоте их отваги, будем верны их устремлениям".

Лидер Франции прибудет в воскресенье в Берлин, где у него состоятся встречи и переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером.

Со своей стороны премьер-министр Франции Эдуар Филипп опубликовал на своей странице в Twitter видеообращение, в котором рассказал о впечатлениях тех дней тридцатилетней давности. "Это был подлинный праздник", - вспоминает премьер. "Просто чрезвычайным событием является то, что за весьма короткий срок и столь мирным путем удалось добиться падения стены и объединения Германии, - подчеркнул он. - Этот процесс делает честь демократической Европе".

9 ноября Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены, десятилетиями разделявшей государство на две части. В столице проходит ряд памятных мероприятий, в том числе возле мемориала на улице Бернауэрштрассе, где сохранился отрезок некогда неприступного укрепления. В них принимает участие высшее руководство страны, включая президента Франк-Вальтера Штайнмайера, канцлера Ангелу Меркель, а также лидеры стран Вишеградской группы (Польша, Венгрия, Словакия, Чехия).