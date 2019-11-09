Fox: республиканцы намерены вызвать Хантера Байдена на слушания по импичменту

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Республиканцы в Палате представителей Конгресса США намерены пригласить Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена - для выступления на слушаниях по вопросу об импичменте американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил в субботу телеканал Fox News .

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Его журналисты ознакомились с письмом, которое старший республиканец в спецкомитете по разведке Палаты представителей Девин Нуньес направил председателю данного органа демократу Адаму Шиффу. В послании приводится список лиц, которым республиканцы хотели бы задать вопросы на слушаниях. В их числе Хантер Байден, его деловой партнер Девон Арчер, а также сотрудник американских разведслужб, имя которого не разглашается. Жалоба последнего относительно состоявшегося в июле телефонного разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским стала поводом для начала процедуры импичмента главы Белого дома.

В письме Нуньеса говорится, что Байдену и Арчеру следует рассказать о связях с украинской газовой компанией Burisma, в правление которой они входили. Кроме того, республиканцы намерены пригласить на слушания бывшего политического консультанта Национального комитета Демократической партии Александру Чалупу. Она, предположительно, во время предвыборной кампании 2016 года собирала материалы компрометирующего характера, касающиеся Трампа.

Телеканал констатирует, что пока не ясно, согласятся ли демократы вызвать всех указанных лиц на слушания. Нуньес в письме подчеркивает, что отказ сделать это станет свидетельством нежелания демократов проводить разбирательство объективно и на основе существующих правил.

В США в сентябре разгорелся серьезный скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для объявления Палатой представителей, контролируемой демократами, о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают демократы, Трамп во время беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Джозеф Байден сейчас является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, нынешний глава американской администрации, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях по дискредитации Байдена, чтобы переизбраться на второй срок. Президент Украины заявил, что Трамп не оказывал на него давления.