ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поздравил Германию с 30-летием падения Берлинской стены и заверил, что Берлин остается одним из самых ценных союзников Вашингтона. Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном в субботу пресс-службой Белого дома.

"В 30-ю годовщину падения Берлинской стены я поздравляю народ Германии с тем огромным успехом, которого удалось достичь в деле объединения страны и перестроения бывшей Восточной Германии. Мы продолжим работать вместе с Германией, одним из наших самых ценных союзников, чтобы пламя свободы светило, как луч надежды и возможностей для всего мира", - указал Трамп.

9 ноября Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены, десятилетиями разделявшей государство на две части. В Берлине проходит ряд памятных мероприятий, в том числе возле мемориала на улице Бернауэрштрассе, где сохранился отрезок некогда неприступного укрепления. В них принимает участие высшее руководство ФРГ, включая президента Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелу Меркель, а также лидеры стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия).