Экс-глава МИД Югославии обвинил США в стремлении к разрушению миропорядка

БЕЛГРАД, 9 ноября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Соединенные Штаты стремятся к разрушению мирового порядка, основанного на результатах Второй мировой войны. Об этом заявил корреспондент ТАСС в субботу бывший министр иностранных дел Союзной Республики Югославия Живадин Йованович.

"В эти дни специальный представитель Госдепа Томас Зарзецки проверяет в Белграде, уважает или нарушает Сербия американские законы о санкциях, покупая российское оружие. Чтобы представить общественности Сербии миссию Зарзецкого как что-то нормальное, СМИ напоминают, что он с такими же функциями объехал еще 60 стран. Многочисленные факты показывают, что США как величайшая демократия в мире стремятся к пересмотру миропорядка, установленного по результатам Второй мировой войны, и установлению мирового порядка, основанного на американской исключительности и силе. В то же время Россия и КНР, которых США называют авторитарными и ревизионистскими, стремятся к мировому порядку, основанному на международном праве и декларации ООН", - заявил Йованович.

Угроза санкций

Экс-глава МИД считает, что угрозы Сербии американскими санкциями являются "парадоксом". В связи с этим он напомнил, что еще на саммите НАТО 2000 года в Братиславе США утверждали, что для целей НАТО американские законы гораздо лучше европейских.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента по Западным Балканам Мэттью Палмер в ходе визита в Скопье в интервью македонскому телеканалу предупредил, что покупка С-400, которую рассматривали в Белграде как возможную в будущем, повлечет за собой американские санкции. Вслед за этим в Сербию прибыл Зарзецки с целью "ознакомить сербские органы со статьей 231 закона "о противодействии противникам США посредством санкций", предполагающей введение санкций США в отношении физических и юридических лиц, сотрудничающих с сектором безопасности и разведки РФ".

Ранее президент Сербии Александар Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", где лично осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ. После этого он выразил надежду, что Сербия однажды сможет себе позволить такой комплекс, но в настоящий момент у страны нет €500 млн на его покупку. В то же время Вучич указал, что готов принять комплекс в подарок от России.

Издание "Вечерне новости" сообщило, что сербские власти изучают возможность покупки в долгосрочный кредит российских зенитных ракетных систем С-400. Газета отмечала, что в ходе учений 14 сербских самолетов изображали условного противника. Все они были условно сбиты за неполные три минуты комплексом С-400, которому для этого понадобилось 26 ракет. Издание также напоминало, что группа сербских офицеров уже прошла обучение эксплуатации С-400 в России.

Учения ПВО

Российско-сербские учения ПВО "Славянский щит - 2019" проводились впервые и состояли из двух этапов. Первый этап был проведен в сентябре текущего года в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России. Во втором этапе на территории Сербии в совместных маневрах впервые вне российских границ приняли участие подразделения зенитного ракетного комплекса С-400. В тренировках были задействованы и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" Воздушно-космических сил России, а также зенитные ракетные комплексы "Нева-М1Т" и "Куб-М" ВВС и противовоздушной обороны Сербии.

В ходе проведения учений "Славянский щит - 2019" отрабатывались вопросы взаимодействия подразделений ПВО Воздушно-космических сил Российской Федерации и ВВС и противовоздушной обороны Республики Сербия.

Как сообщило Минобороны Сербии, учения ПВО будут в будущем проводиться на регулярной основе.