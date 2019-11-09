СМИ: 12 человек задержаны в Монпелье в ходе манифестации "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Спецподразделения французской полиции задержали в субботу 12 человек в ходе наведения порядка в городе Монпелье (департамент Эро, юг страны), где проходила общенациональная манифестация "желтых жилетов". Об этом сообщил телеканал BFM в ходе освещения 52-го по счету дня протестов "желтых жилетов" в стране.

Согласно полученным каналом от префектуры департамента Эро сведениям, в ходе столкновений шесть полицейских получили ранения. Был задержан один манифестант, вооруженный пистолетом 8-миллиметрового калибра. Беспорядки возникли уже через два часа после начала крупной манифестации, когда радикально настроенные группы отклонились от указанного маршрута и попытались пробиться через полицейские кордоны к городскому железнодорожному вокзалу. В полицейских полетели петарды и файеры.

Стражам порядка пришлось широко использовать слезоточивый газ, в ход пошли полицейские дубинки, причем под них попали даже посетители расположенных поблизости кафе и магазинов. По данным телеканала France 3, от действий полиции пострадали не менее шести манифестантов.

Столкновения в Монпелье проходили под музыку из киносериала "Звездные войны", которую передавала звуковая установка "желтых жилетов". Над толпой были подняты лозунги "Капитализм мешает нам жить", "Народ имеет право на восстание, когда власти нарушают его права", "Бедные ютятся в аду, богатые живут в раю". По данным префектуры, в манифестации в Монпелье участвовали около 1 тыс. человек.

Различные ситуации

В расположенной также на юге страны Тулузе манифестация собрала не менее 400 человек. Большую часть времени она проходила в спокойной атмосфере, однако под конец полиции все же пришлось прибегнуть к слезоточивому газу, чтобы разогнать собравшихся. В Париже манифестанты в сопровождении полиции без инцидентов прошли в северной части города путь от площади Клиши до площади Сталинград.

В Страсбурге полиции пришлось прибегнуть к использованию слезоточивого газа, чтобы заставить несколько сотен манифестантов покинуть центральную площадь Клебер. По данным организаторов манифестации, трое участников акции получили ранения. Манифестанты скандировали лозунги, направленные против президента страны Эмманюэля Макрона. Кроме того, они выкрикивали "Революция" и "Все порушим".

В Бордо к манифестантам присоединилось многочисленные курды, некоторые из которых были одеты в желтые жилеты. Они выкрикивали лозунги, направленные против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в частности "Курдистан победит".

Акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому "униформой" движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Первая акция, согласно данным организаторов, собрала 282 тыс. участников, но с тех пор мобилизация постоянно снижается. Список требований участников общественной кампании теперь включает не только социально-экономические, но и политические претензии к властям.