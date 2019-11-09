В Каталонии проходят митинги сторонников независимости в преддверии выборов в Испании

МАДРИД, 9 ноября. /ТАСС/. Различные митинги и шествия сторонников независимости Каталонии проходят в субботу вечером в автономном сообществе в преддверии всеобщих выборов в Испании, которые состоятся 10 ноября. Организаторами демонстраций стали движения, которые выступают за выход региона из состава страны.

Организация "Демократическое цунами" заявила, что устроила около 300 акций в разных населенных пунктах Каталонии. Так, в Барселоне перед выборами был устроен концерт. Кроме того, так называемые комитеты в защиту республики проводят марш в региональной столице, к которому присоединились несколько сотен человек.

Ожидается, что с 11 по 13 ноября в Каталонии пройдут новые акции сторонников независимости. В преддверии всеобщих выборов в стране власти Испании усилили в регионе присутствие сотрудников правоохранительных органов.

С 14 октября в разных городах Каталонии прошли многочисленные демонстрации. Поводом для их проведения стал вердикт Верховного суда Испании, который приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.