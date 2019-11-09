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Bloomberg: Госдепартамент разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа

По данным агентства, сотрудники ведомства пришли к выводу, что Белый дом и сам американский лидер не обладают полномочиями заморозить выделение средств в размере примерно $140 млн

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент в сентябре текущего года принял решение возобновить выделение части финансовой помощи Украине до того, как соответствующее распоряжение отдал президент Дональд Трамп. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg.

Как оно отмечает, Трамп ранее заявлял, что распорядился возобновить выделение указанных средств 11 сентября. По словам источников агентства, в Госдепартаменте решили сделать это несколькими днями ранее. Сотрудники внешнеполитического ведомства США поступили таким образом, поскольку провели разбирательство с привлечением юристов и пришли к выводу, что административно-бюджетное управление Белого дома и сам американский лидер не обладают полномочиями заморозить выделение указанных средств в размере примерно $140 млн по линии Госдепартамента.

В конце августа газета Politico сообщила, что Трамп приказал провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечало издание, глава государства хотел убедиться, что деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. Трамп 2 октября объявил, что военное финансирование Украины разблокировано по просьбе сенатора-республиканца Роба Портмана и некоторых других законодателей. При этом американский лидер охарактеризовал Украину времен президентства Петра Порошенко как страну с "колоссальной коррупцией".

В США в сентябре разгорелся серьезный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США, контролируемой демократами, о начале процедуры импичмента американского лидера. Как утверждают демократы, Трамп во время беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Джозеф Байден сейчас является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, действующий глава американской администрации, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях по дискредитации Байдена, чтобы переизбраться на второй срок. Президент Украины заявил, что Трамп не оказывал на него давления.

Теги
УкраинаСШАПорошенко, Петр АлексеевичБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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Трамп заявил, что не собирается возвращаться на телевидение после президентства
Он был ведущим телешоу с 2004 по 2014 год
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