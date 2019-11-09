В Испании состоятся четвертые за четыре года всеобщие выборы

МАДРИД, 10 ноября. /ТАСС/. Внеочередные выборы в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) пройдут в воскресенье в Испании. По итогам волеизъявления будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата), а также 208 сенаторов (верхняя палата).

Около 23 тыс. избирательных участков откроются в 09:00 по местному времени (11:00 мск) и будут работать до 20:00 (22:00 мск). Всего правом голоса обладают более 37 млн испанцев, из которых около 2 млн проживают за рубежом.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел королевства, около 92 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать порядок в день выборов. Предварительный подсчет голосов начнется практически сразу после закрытия участков.

Нынешние всеобщие выборы станут четвертыми за последние четыре года в Испании.

Вновь голосовать

Всеобщие выборы должны были состояться в Испании в 2020 году. Тем не менее, из-за того, что Конгресс депутатов не одобрил предложенный правительством проект бюджета на текущий год, премьер-министр Педро Санчес решил объявить о проведении внеочередных выборов 28 апреля текущего года.

По итогам этого голосования победа досталась Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и.о. главы кабмина. Тем не менее политическая сила не получила абсолютного большинства кресел в Конгрессе депутатов, чтобы беспрепятственно утвердить Санчеса премьером. Главный потенциальный союзник ИСРП - левая партия "Подемос" ("Мы можем") - настаивала на формировании коалиционного правительства, против чего выступали социалисты.

Переговоры между двумя политическими силами не увенчались успехом. В результате у партий истек срок, законодательно отведенный на попытку договориться по данному вопросу, и было объявлено о проведении нового волеизъявления.

В конце 2015 года в стране прошли всеобщие выборы, по итогам которых победу одержала консервативная Народная партия (НП), не получившая, однако, абсолютного большинства в Конгрессе депутатов. Кандидат ни от одной политической силы так и не смог в установленный срок добиться поддержки парламента, из-за чего было решено провести еще одни выборы.

По итогам голосования, состоявшегося летом 2016 года, победа вновь досталась консерваторам. После длительных переговоров между партиями Мариано Рахой, который на тот момент возглавлял НП, был утвержден премьером.

В прошлом году испанский суд вынес вердикт по громкому коррупционному делу, в которое были вовлечены сторонники НП. ИСРП использовала это в качестве основания для регистрации в нижней палате парламента постановления о недоверии кабмину. В результате Конгресс депутатов отказал в доверии Рахою, а премьером автоматически стал социалист Санчес.

Возможные победители

Согласно последним опросам общественного мнения, ключевой претендент на победу - ИСРП. За ней следует главный традиционный соперник социалистов - НП. Также в парламент пиренейского королевства, среди прочего, могут пройти центристская партия "Граждане", коалиция левых политических сил "Объединившись, мы можем" и крайне правая партия "Вокс".

Несмотря на возможную победу ИСРП, вероятнее всего, ни одной партии не удастся получить абсолютного большинства в 350-местном Конгрессе депутатов, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Особое внимание привлекает рост популярности "Вокс", которая может стать третьей по числу кресел в парламенте политической силой после ИСРП и НП.

Если ни одна партия не получит абсолютного большинства, как предсказывают опросы, политическим силам, получившим наибольшее число кресел в парламенте, придется искать поддержки других партий.

Каталонский кризис

В ходе текущей предвыборной кампании особое внимание было приковано к каталонскому вопросу. 14 октября Верховный суд Испании вынес вердикт по делу региональных политиков, которые причастны к организации незаконного референдума о независимости 2017 года. Этот приговор спровоцировал волну протестов в Каталонии, некоторые из них заканчивались беспорядками, пострадали несколько сотен человек.