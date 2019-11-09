В Испании состоятся четвертые за четыре года всеобщие выборы

МАДРИД, 10 ноября. /ТАСС/. Внеочередные выборы в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) пройдут в воскресенье в Испании. По итогам волеизъявления будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата), а также 208 сенаторов (верхняя палата).
Около 23 тыс. избирательных участков откроются в 09:00 по местному времени (11:00 мск) и будут работать до 20:00 (22:00 мск). Всего правом голоса обладают более 37 млн испанцев, из которых около 2 млн проживают за рубежом.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел королевства, около 92 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать порядок в день выборов. Предварительный подсчет голосов начнется практически сразу после закрытия участков.
Нынешние всеобщие выборы станут четвертыми за последние четыре года в Испании.
Вновь голосовать
Всеобщие выборы должны были состояться в Испании в 2020 году. Тем не менее, из-за того, что Конгресс депутатов не одобрил предложенный правительством проект бюджета на текущий год, премьер-министр Педро Санчес решил объявить о проведении внеочередных выборов 28 апреля текущего года.
По итогам этого голосования победа досталась Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и.о. главы кабмина. Тем не менее политическая сила не получила абсолютного большинства кресел в Конгрессе депутатов, чтобы беспрепятственно утвердить Санчеса премьером. Главный потенциальный союзник ИСРП - левая партия "Подемос" ("Мы можем") - настаивала на формировании коалиционного правительства, против чего выступали социалисты.
Переговоры между двумя политическими силами не увенчались успехом. В результате у партий истек срок, законодательно отведенный на попытку договориться по данному вопросу, и было объявлено о проведении нового волеизъявления.
В конце 2015 года в стране прошли всеобщие выборы, по итогам которых победу одержала консервативная Народная партия (НП), не получившая, однако, абсолютного большинства в Конгрессе депутатов. Кандидат ни от одной политической силы так и не смог в установленный срок добиться поддержки парламента, из-за чего было решено провести еще одни выборы.
По итогам голосования, состоявшегося летом 2016 года, победа вновь досталась консерваторам. После длительных переговоров между партиями Мариано Рахой, который на тот момент возглавлял НП, был утвержден премьером.
В прошлом году испанский суд вынес вердикт по громкому коррупционному делу, в которое были вовлечены сторонники НП. ИСРП использовала это в качестве основания для регистрации в нижней палате парламента постановления о недоверии кабмину. В результате Конгресс депутатов отказал в доверии Рахою, а премьером автоматически стал социалист Санчес.
Возможные победители
Согласно последним опросам общественного мнения, ключевой претендент на победу - ИСРП. За ней следует главный традиционный соперник социалистов - НП. Также в парламент пиренейского королевства, среди прочего, могут пройти центристская партия "Граждане", коалиция левых политических сил "Объединившись, мы можем" и крайне правая партия "Вокс".
Несмотря на возможную победу ИСРП, вероятнее всего, ни одной партии не удастся получить абсолютного большинства в 350-местном Конгрессе депутатов, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Особое внимание привлекает рост популярности "Вокс", которая может стать третьей по числу кресел в парламенте политической силой после ИСРП и НП.
Если ни одна партия не получит абсолютного большинства, как предсказывают опросы, политическим силам, получившим наибольшее число кресел в парламенте, придется искать поддержки других партий.
Каталонский кризис
В ходе текущей предвыборной кампании особое внимание было приковано к каталонскому вопросу. 14 октября Верховный суд Испании вынес вердикт по делу региональных политиков, которые причастны к организации незаконного референдума о независимости 2017 года. Этот приговор спровоцировал волну протестов в Каталонии, некоторые из них заканчивались беспорядками, пострадали несколько сотен человек.
Данная ситуация сделала региональную проблему одной из центральных тем дебатов в преддверии выборов. Так, Санчес настаивал на том, что проблема в Каталонии связана с сосуществованием, а не со стремлением жителей автономии выйти из состава Испании. Генсек ИСРП пообещал включить в уголовный кодекс страны статью за преступление, связанное с проведением незаконных референдумов.
Он также выразил мнение, что решение кризиса требует "единства, пропорциональности и демократической твердости". Санчес пообещал, что добьется возвращения в Испанию экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который бежал от испанского правосудия в Бельгию в разгар регионального кризиса.
В свою очередь, лидер НП Пабло Касадо выступал за то, чтобы задействовать закон о национальной безопасности, одобренный в 2015 году. Эта мера не предусматривает вмешательства Мадрида в компетенции региональных властей. Тем не менее закон предполагает, что центральное правительство берет на себя координацию деятельности всех сил безопасности государства, в том числе подразделений Моссос д'Эсквадра - каталонской автономной полиции.
Центристская партия "Граждане" настаивает на том, чтобы задействовать 155-ю статью конституции Испании, которая позволяет ограничить самоуправление региона. "Вокс", чья популярность выросла отчасти из-за позиции по данной проблеме, считает, что Каталонию стоит вовсе лишить автономии, а левая "Подемос" призывает к диалогу между Мадридом и региональными властями.
В преддверии выборов правительство Испании заметно усилило меры безопасности в регионе на случай протестов. Так, демонстрации прошли в Каталонии в день тишины, также сторонники независимости региона обещают провести акции после волеизъявления.
Эксгумация Франко
И если международная тематика ушла на второй план в ходе предвыборной кампании, политические силы в полной мере обсуждали внутренние вопросы страны. Одной из главным тем наряду с каталонской стала эксгумация останков испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которая прошла 24 октября.
Перенос его останков из монументального комплекса "Долина павших" близ Мадрида стал одной из первых инициатив, озвученных социалистическим правительством практически сразу после прихода к власти летом 2018 года. Для этого кабмин одобрил декрет, который подразумевал внесение определенных изменений в закон об исторической памяти.
В ходе телевизионных дебатов перед выборами данная тема затрагивалась даже чем, чем борьба с коррупцией. Так, Санчес пообещал на законодательном уровне запретить оправдание франкизма, а также "внести правовые изменения, чтобы распустить фонд Франсиско Франко". Некоторые политические оппоненты Санчеса расценили эксгумацию диктатора как предвыборный шаг.
Консерваторы из НП выражали мнение, что не было срочности в переносе останков Франко. "Меня больше беспокоит будущее моих детей, а не то, что разделило моих дедов", - говорил лидер партии Пабло Касадо. Крайне правая "Вокс", в свою очередь, выступает за отмену закона об исторической памяти, поскольку "парламент не уполномочен характеризовать прошлое".
Формирование правительства
Хотя победа на выборах может достаться ИСРП, не исключается, что к власти в стране может прийти НП во главе с Пабло Касадо. Такое развитие событий возможно, если по итогам выборов консерваторы, центристы и крайне правые в сумме смогут получить больше голосов, чем левые партии.
ИСРП также может вновь прийти к власти, если вместе с коалицией "Объединившись, мы можем" и партией "Больше страны" добьется большинства и сумеет прийти к соглашению. Кроме того, решающими могут стать голоса каталонских депутатов, выступающих за независимость региона, как произошло в случае с вынесением вотума недоверия консервативному правительству Мариано Рахоя.
Тем не менее не исключается и такой сценарий, при котором партии ни левого, ни правого блока не смогут договориться между собой, что чревато новым политическим тупиком в стране.