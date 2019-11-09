Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Румынии пройдут выборы президента

На высшую должность претендуют 14 кандидатов

БУХАРЕСТ, 10 ноября. /ТАСС/. Первый тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Румынии. Если ни один из кандидатов не получит большинства голосов зарегистрированных избирателей, то 24 ноября будет проведен второй тур с участием двух конкурентов, набравших наибольшее количество голосов. Президент Румынии избирается сроком на пять лет.

В стране откроются 18 748 избирательных участков, голосование будет проходить между 07:00 и 21:00 (08:00 и 22:00 мск). В постоянных избирательных списках насчитывается почти 19 млн человек.

Кандидаты или статисты?

На высшую должность в румынском государстве формально претендуют 14 кандидатов, как от политических партий, так и независимых. Среди них - действующий президент 60-летний Клаус Йоханнис, выдвинутый Национал-либеральной партией (НЛП), Виорика Дэнчилэ (Социал-демократическая партия - СДП), Мирча Дьякону (альянс партии "Про Румыния" и "Альянса либералов и демократов"), Дан Барна (альянс "Союза за спасение Румынии" и партии "Свобода, единство и солидарность"), Теодор Палеологу (партия "Народное движение"), Хунор Келемен (Демократический союз венгров Румынии) и другие.

Фаворит гонки - Йоханнис, который лидирует в рейтингах с большим отрывом - 40-45% голосов против 25% в поддержку Дьякону. Действующий президент обладает необходимым для успешной кампании административным ресурсом, особенно после прихода к власти 4 ноября либерального правительства Лудовика Орбана.

Несмотря на то, что в течение своего президентства Йоханнис подвергался критике за бездействие, мало кто в Румынии сомневается, что в результате этих выборов он получит второй президентский мандат. Поэтому основной вопрос: кто из других кандидатов станет соперником Йоханниса во втором туре? По мнению многих обозревателей, это может быть председатель Социал-демократической партии, экс-премьер Виорика Дэнчилэ, бывший актер, затем европарламентарий Мирча Дьякону или лидер альянса "Союз за спасение Румынии" Дан Барна.

Избирательная кампания, которой не было

Настоящей избирательной кампании - дебатов между кандидатами, предвыборных митингов, пресс-конференций и интервью - в Румынии в этом году по сути не было. Основные кандидаты посещали лишь постановочные мероприятия и встречи с собственными сторонниками, где зачитывали подготовленные тексты, после чего уходили. Соответственно общественный интерес к кампании, лишенной фактически содержания, был минимальным.

Многие обозреватели считают, что тон такой кампании задал действующий президент, который, находясь в выигрышном положении, не захотел излишне рисковать. "Это самая позорная, неестественная и скучная предвыборная кампания после 1989 года", - заявил известный комментатор Дан Тапалага. "Не надо удивляться, что гражданское общество с оправданной иронией задается вопросом: избирает Румыния в 2019 году президента или монарха?" Другой румынский публицист Ион Кристою выразил мнение, согласно которому подобная кампания является "результатом операции, проводимой силовыми ведомствами в пользу одного из кандидатов - действующего президента", и назвал происходящее "преступлением против демократии".

Главная тема Йоханниса

Главной темой избирательной кампании и основным результатом истекшего пятилетнего срока действующего президента стала борьба с коммунизмом и коррупцией, что практически вылилось в войну с СДП, которая потеряла власть в Румынии после объявления 10 октября вотума недоверия правительству социал-демократов.

Президентская программа Йоханниса называется "Вместе за нормальную Румынию". Обозреватели отмечают, что в ней перечисляются многочисленные проблемы страны, вина за которые возлагается на СДП, но не предлагаются их решения.

В основе внешней политики Румынии, которая является прерогативой президента, согласно программе, лежит "триада": "дальнейшее укрепление и расширение стратегического партнерства с США, а также рост роли и усилий Румынии в Евросоюзе и, соответственно, в НАТО". Фактически Йоханнис полностью отождествляет интересы Румынии с интересами ЕС и США.

Что касается соседних стран, то глава государства упоминает лишь Молдавию, хотя у Румынии есть общая граница по морю с Россией. "Нормальная Румыния президента Йоханниса игнорирует Россию, как если бы она не существовала", - констатирует с недоумением румынское отделение радиостанции "Свободная Европа".

Однако при необходимости Йоханнис без колебаний прибегает к антироссийской риторике, безосновательно обвиняя Москву в угрозе региональной безопасности и настаивая на увеличении американского военного присутствия на территории своей страны. "У нас есть большая проблема на восточном фланге, которая называется Россия, - заявил он в июне прошлого года в Варшаве в ходе саммита Бухарестской девятки (В9) - группы восточноевропейских стран НАТО. - Мы оставляем открытыми каналы коммуникаций, но должны иметь мощную оборону и позицию сдерживания".

Голосует диаспора

Особое внимание в этом году уделяется организации голосования в других странах. За рубежом открыто 835 избирательных участков - втрое больше, чем на предыдущих президентских выборах в 2014 году, и вдвое больше, чем на выборах в Европарламент в мае этого года. В 2014 году многие румыны долгое время стояли в очередях или вовсе не смогли проголосовать, что привело к политическому скандалу в стране и отставке министра иностранных дел Титуса Корлэцяна.

Также были внесены поправки в избирательное законодательство - теперь румыны, находящиеся за пределами страны, голосуют в течение трех дней (8-10 ноября и 22-24 ноября) или по почте. Румынская диаспора насчитывает примерно 4 млн человек и по традиции поддерживает правоцентристские партии в Румынии.

Теги
Румыния
Реклама на ТАСС
В Токио пройдет перенесенный из-за тайфуна парад по случаю интронизации императора
Мероприятие должно было состояться 22 октября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС