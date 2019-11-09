В Румынии пройдут выборы президента

БУХАРЕСТ, 10 ноября. /ТАСС/. Первый тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Румынии. Если ни один из кандидатов не получит большинства голосов зарегистрированных избирателей, то 24 ноября будет проведен второй тур с участием двух конкурентов, набравших наибольшее количество голосов. Президент Румынии избирается сроком на пять лет.

В стране откроются 18 748 избирательных участков, голосование будет проходить между 07:00 и 21:00 (08:00 и 22:00 мск). В постоянных избирательных списках насчитывается почти 19 млн человек.

Кандидаты или статисты?

На высшую должность в румынском государстве формально претендуют 14 кандидатов, как от политических партий, так и независимых. Среди них - действующий президент 60-летний Клаус Йоханнис, выдвинутый Национал-либеральной партией (НЛП), Виорика Дэнчилэ (Социал-демократическая партия - СДП), Мирча Дьякону (альянс партии "Про Румыния" и "Альянса либералов и демократов"), Дан Барна (альянс "Союза за спасение Румынии" и партии "Свобода, единство и солидарность"), Теодор Палеологу (партия "Народное движение"), Хунор Келемен (Демократический союз венгров Румынии) и другие.

Фаворит гонки - Йоханнис, который лидирует в рейтингах с большим отрывом - 40-45% голосов против 25% в поддержку Дьякону. Действующий президент обладает необходимым для успешной кампании административным ресурсом, особенно после прихода к власти 4 ноября либерального правительства Лудовика Орбана.

Несмотря на то, что в течение своего президентства Йоханнис подвергался критике за бездействие, мало кто в Румынии сомневается, что в результате этих выборов он получит второй президентский мандат. Поэтому основной вопрос: кто из других кандидатов станет соперником Йоханниса во втором туре? По мнению многих обозревателей, это может быть председатель Социал-демократической партии, экс-премьер Виорика Дэнчилэ, бывший актер, затем европарламентарий Мирча Дьякону или лидер альянса "Союз за спасение Румынии" Дан Барна.

Избирательная кампания, которой не было

Настоящей избирательной кампании - дебатов между кандидатами, предвыборных митингов, пресс-конференций и интервью - в Румынии в этом году по сути не было. Основные кандидаты посещали лишь постановочные мероприятия и встречи с собственными сторонниками, где зачитывали подготовленные тексты, после чего уходили. Соответственно общественный интерес к кампании, лишенной фактически содержания, был минимальным.

Многие обозреватели считают, что тон такой кампании задал действующий президент, который, находясь в выигрышном положении, не захотел излишне рисковать. "Это самая позорная, неестественная и скучная предвыборная кампания после 1989 года", - заявил известный комментатор Дан Тапалага. "Не надо удивляться, что гражданское общество с оправданной иронией задается вопросом: избирает Румыния в 2019 году президента или монарха?" Другой румынский публицист Ион Кристою выразил мнение, согласно которому подобная кампания является "результатом операции, проводимой силовыми ведомствами в пользу одного из кандидатов - действующего президента", и назвал происходящее "преступлением против демократии".

Главная тема Йоханниса

Главной темой избирательной кампании и основным результатом истекшего пятилетнего срока действующего президента стала борьба с коммунизмом и коррупцией, что практически вылилось в войну с СДП, которая потеряла власть в Румынии после объявления 10 октября вотума недоверия правительству социал-демократов.

Президентская программа Йоханниса называется "Вместе за нормальную Румынию". Обозреватели отмечают, что в ней перечисляются многочисленные проблемы страны, вина за которые возлагается на СДП, но не предлагаются их решения.

В основе внешней политики Румынии, которая является прерогативой президента, согласно программе, лежит "триада": "дальнейшее укрепление и расширение стратегического партнерства с США, а также рост роли и усилий Румынии в Евросоюзе и, соответственно, в НАТО". Фактически Йоханнис полностью отождествляет интересы Румынии с интересами ЕС и США.

Что касается соседних стран, то глава государства упоминает лишь Молдавию, хотя у Румынии есть общая граница по морю с Россией. "Нормальная Румыния президента Йоханниса игнорирует Россию, как если бы она не существовала", - констатирует с недоумением румынское отделение радиостанции "Свободная Европа".

Однако при необходимости Йоханнис без колебаний прибегает к антироссийской риторике, безосновательно обвиняя Москву в угрозе региональной безопасности и настаивая на увеличении американского военного присутствия на территории своей страны. "У нас есть большая проблема на восточном фланге, которая называется Россия, - заявил он в июне прошлого года в Варшаве в ходе саммита Бухарестской девятки (В9) - группы восточноевропейских стран НАТО. - Мы оставляем открытыми каналы коммуникаций, но должны иметь мощную оборону и позицию сдерживания".

Голосует диаспора

Особое внимание в этом году уделяется организации голосования в других странах. За рубежом открыто 835 избирательных участков - втрое больше, чем на предыдущих президентских выборах в 2014 году, и вдвое больше, чем на выборах в Европарламент в мае этого года. В 2014 году многие румыны долгое время стояли в очередях или вовсе не смогли проголосовать, что привело к политическому скандалу в стране и отставке министра иностранных дел Титуса Корлэцяна.

Также были внесены поправки в избирательное законодательство - теперь румыны, находящиеся за пределами страны, голосуют в течение трех дней (8-10 ноября и 22-24 ноября) или по почте. Румынская диаспора насчитывает примерно 4 млн человек и по традиции поддерживает правоцентристские партии в Румынии.