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В Румынии началось голосование на президентских выборах

Если ни один из кандидатов не получит большинства голосов зарегистрированных избирателей, второй тур состоится 24 ноября

БУХАРЕСТ, 10 ноября. /ТАСС/. Голосование на президентских выборах началось в воскресенье в Румынии. Более 18,2 млн зарегистрированных избирателей могут прийти на 18748 участка, чтобы назвать имя политика, который займет самый высокий пост в стране на предстоящие пять лет.

Голосование планируется завершить в 21:00 (22:00 мск), но оно может быть продлено до 23:59 (00:59 мск). Порядок и безопасность на избирательных участках обеспечивают около 20 тыс. полицейских, жандармов и пожарных.

Если ни один из кандидатов не получит большинства голосов зарегистрированных избирателей, второй тур будет проведен 24 ноября с участием двух кандидатов, заручившихся наибольшей поддержкой электората. Центральное избирательное бюро будет регулярно сообщать данные о явке на голосовании.

Согласно обновленному избирательному законодательству, румыны, находящиеся за границей, голосуют в течение трех дней (8-10 ноября или 22-24 ноября), также они могут проголосовать по почте. Румынская диаспора насчитывает примерно 4 млн человек, за рубежом было открыто 835 избирательных участков.

На высшую должность в румынском государстве формально претендуют 14 кандидатов от различных политических партий, а также двое независимых. Среди них - действующий президент, 60-летний Клаус Йоханнис, выдвинутый Национал-либеральной партией (НЛП), Виорика Дэнчилэ (Социал-демократическая партия - СДП), Мирча Дьякону (от союза партии "Про Румыния" и Альянса либералов и демократов), Дан Барна (альянс "Союза за спасение Румынии") и другие.

Фаворитом гонки считается Йоханнис, который лидирует в рейтингах с большим отрывом - 40-45% голосов против 25% у ближайшего преследователя - Дьякону. Действующий президент обладает необходимым для успешной кампании административным ресурсом, и мало кто в Румынии сомневается, что он будет переизбран на второй срок.

Теги
Румыния
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