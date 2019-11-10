В Токио начался торжественный парад в честь интронизации императора Японии

Кортеж отправился от главного дворца в направлении резиденции Акасака. Его возглавляет открытый седан премиального класса Toyota Century, в котором разместился японский монарх Нарухито и его супруга Масако. Вместе с ними по маршруту протяженностью 4,6 км едут еще почти 30 автомобилей с представителями правительства, включая премьер-министра Синдзо Абэ, их сопровождают 18 мотоциклов и машин полиции. Кортеж растянулся примерно на 400 метров.

Вдоль дорог, по которым едет процессия, с утра начали собираться тысячи людей, желающих поприветствовать императора. По маршруту следования для зрителей действуют очень строгие правила. Так, в специальных зонах, предназначенных для наблюдения за парадом, запрещено использование селфи-палок, треног и квадрокоптеров. Также сюда нельзя проносить флаги, транспаранты, зажигалки, крупные вещи, алкоголь и любые алюминиевые банки.

Наличие запрещенных предметов полицейские проверяют на специальных пунктах перед зонами для просмотра парада. Для обеспечения безопасности проведения мероприятия со всей страны прибыли около 26 тыс. сотрудников правоохранительных органов.