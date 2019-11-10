В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском

ДОНЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Украинские силовики утром в воскресенье обстреляли из стрелкового оружия участок разведения сил и средств в Петровском. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в 09:46 украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия село Петровское", - отметили в СЦКК.

Там добавили, что огонь велся из подконтрольного Киеву села Богдановка.

Накануне ДНР и Украина приступили к отводу сил и средств на пилотном участке разведения сил и средств в Донбассе. В 15:00 силы ДНР завершили вывод своих подразделений и вооружений из Петровского.

За день до отвода сил украинские войска более чем в 10 раз снизили интенсивность обстрелов ДНР. По сообщениям СЦКК, 9 ноября непосредственно перед разведением на линии соприкосновения в целом сохранялась спокойная обстановка, интенсивность обстрелов резко возросла после 14.00. Всего за прошедшие сутки подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли территорию ДНР 18 раз, выпустив 218 боеприпасов.