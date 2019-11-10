В Польше заявили, что будут придерживаться международного права в деле националиста Мазура

ВАРШАВА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Польши будут придерживаться положений международного права при рассмотрении дела задержанного польскими пограничниками в субботу на основании запроса из России одного из лидеров радикальной организации "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО, запрещена в РФ) Игоря Мазура. Об этом заявил журналистам глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Решение [о задержании] было принято пограничной охраной, которая не знает, какую роль играет находящееся в списке Интерпола лицо. Украина и Россия являются сторонами этого соглашения. Обязанность пограничной службы - задержать такое лицо", - сказал министр.

"Польские консульские службы вместе с украинской стороной выясняют причины внесения Россией этого человека в список. Случается, что стороны соглашения об Интерполе злоупотребляют этой возможностью", - цитирует в воскресенье слова Чапутовича телеканал TVN24. "Эти вопросы будут проанализированы и исследованы. Решения будут приняты польскими органами в соответствии с международным правом", - указал глава МИД Польши.

"Решение по делу задержанного примет независимый суд на основании правовых норм и после тщательного рассмотрения", - сказала журналистам пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара. По ее словам, в контакте с задержанным находится украинский консул. Как ожидается, уже в воскресенье польский суд в городе Хелм выберет Мазуру меру пресечения.

Игорь Мазур в 2014 году руководил формированием "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) в Киевской области и был активным участником беспорядков в центре украинской столицы зимой 2014 года. С мая 2014 года участвовал в силовой операции в Донбассе. В ноябре 2016 года после демобилизации стал заместителем председателя УНА-УНСО, с июня 2017 года - руководитель организации "Межиморье", пропагандирующей сотрудничество государств Балто-Черноморского региона (Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия).