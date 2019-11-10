Эксперт: российско-узбекские отношения переживают период беспрецедентного развития

САМАРКАНД /Узбекистан/, 10 ноября. /ТАСС/. Отношения между Россией и Узбекистаном развиваются беспрецедентными темпами, с начала года страны обменялись визитами делегаций различного уровня 150 раз. Об этом в воскресенье заявил директор Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана Элдор Арипов на X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Самарканде.

"Мероприятие наше проходит в преддверии визита президента Узбекистана [Шавката Мирзиёева] в РФ (запланирован на февраль 2020 года - прим. ТАСС), на фоне беспрецедентной активизации российско-узбекский отношений", - сказал Арипов.

"С начала года наши страны обменялись делегациями разного уровня и визитами 150 раз, в истории наших отношений не было подобного", - подчеркнул он. По его словам, за последние три года лидеры двух стран встречались восемь раз, состоялось два государственных визита, главы правительств за последнее время встречались десять раз. При этом, отметил он, весьма активно развивается двустороннее сотрудничество в вопросах безопасности.

В конференции в Самарканде принимают участие дипломаты и известные ученые России, Узбекистана, Германии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Филиппин, Швеции, Японии. Планируется обсудить широкий круг вопросов, связанных с Центральной Азией, в том числе вызовы безопасности и проблемы регионального сотрудничества.

"Диалог, который мы сегодня начинаем, очень востребован, а его темы весьма актуальны, поэтому мы планируем проводить такие встречи регулярно", - сказал руководитель института при президенте Узбекистана.