Эксперт: Узбекистан и Россия расширяют сотрудничество в сфере безопасности

САМАРКАНД /Узбекистан/, 10 ноября. /ТАСС/. Узбекистан и Россия укрепляют партнерство в сфере безопасности. Об этом заявил в воскресенье доктор исторических наук, руководитель отдела современной истории и международных исследований Института истории Академии наук Узбекистана Мирзохид Рахимов по итогам сессии, посвященной российско-узбекским отношениям, которая прошла в рамках X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, проведение форума "Валдая" в Узбекистане - показатель того, что динамика российско-узбекских отношений за последние три года ускорилась. "Мы видим нарастание торгово-экономических отношений, мы видим расширение инвестиционного присутствия России, а также активизацию предпринимателей Узбекистана в России, мы видим расширение культурно-гуманитарного сотрудничества", - указал он.

"Безусловно, [происходит] расширение партнерства в области стабильности в Центральной Азии. И Узбекистан, и Россию волнуют те процессы, которые происходят в этом географическом пространстве. Угрозы, которые существуют там, оказывают влияние на национальную безопасность как России, так и Узбекистана", - подчеркнул эксперт.

В свою очередь председатель Совета фонда клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий обратил внимание, что в ходе дискуссии постоянно затрагивалась проблема Афганистана. "В Узбекистане накоплен колоссальный опыт по этому вопросу и очень высокого уровня экспертиза, которая делается с учетом погруженности в проблему", - отметил он.