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Глава МИД Германии усомнился в способности Европы защитить себя без США

По мнению Хайко Мааса, "сильная и суверенная Европа" является частью НАТО и не должна рассматриваться как замена альянса
Глава МИД Германии Хайко Маас EPA-EFE/HAYOUNG JEON
Описание
Глава МИД Германии Хайко Маас
© EPA-EFE/HAYOUNG JEON

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Ни Германия, ни Европа не смогут себя защитить без Соединенных Штатов, проведение внешней политики и политики безопасности без сотрудничества с Вашингтоном было бы безответственно. Такое мнение высказал глава МИД ФРГ Хайко Маас в статье, опубликованной в воскресенье изданием Der Spiegel.

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"Для Германии ясно: было бы ошибкой, если бы мы стали подрывать НАТО. Без Соединенных Штатов ни Германия, ни Европа не в состоянии эффективно себя защитить", - считает министр. Он утверждал, что якобы недавно "это очень ярко продемонстрировало нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)".

"Проведение внешней политики и политики безопасности без Вашингтона было бы безответственно, разделение европейской и американской безопасности опасно", - подчеркнул Маас. "Мы многие годы будем нуждаться в НАТО. Она символизирует распределение нагрузки, международную кооперацию, мультилатерализм", - считает он. По его мнению, сильная и суверенная Европа является частью альянса и не должна рассматриваться как замена НАТО.

Маас также снова высказался за создание Европейского совета безопасности. "Мы нуждаемся в таком органе как месте, где европейцы объединят свои усилия в сфере внешней политики и политики безопасности", - полагает Маас. "Великобритания должна участвовать в этом, даже если она и покинет ЕС", - добавил он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и находится в состоянии "смерти мозга". Он также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу".

Теги
СШАГерманияМаас, Хайко
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