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Меркель заявила, что конфликт на Украине вернул тему обороны на повестку дня в НАТО

Канцлер ФРГ подчеркнула, что "НАТО является центральным столпом" европейской безопасности
Канцлер Германии Ангела Меркель AP Photo/Markus Schreiber
Описание
Канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo/Markus Schreiber

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Страны - члены НАТО стали уделять больше внимания вопросам национальной обороны и защиты альянса из-за конфликта на Украине, а также воссоединения Крыма с Россией. Такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте, размещенном в воскресенье на сайте федерального правительства.

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"Из-за конфликта на Украине и аннексии Крыма тема национальной обороны и обороны альянса снова в большей степени оказалась в центре внимания", - сказала она. По словам Меркель, "чтобы хорошо выполнять обе задачи, Бундесвер (Вооруженные силы Германии - прим. ТАСС) нуждается в соответствующих финансовых ресурсах". "Повышение оборонных расходов служит на благо Бундесвера и тем самым нашей безопасности", - считает канцлер.

Глава германского правительства подчеркнула, что "НАТО является центральным столпом" европейской безопасности. "Разумеется, становится все яснее, что мы, европейцы, европейские страны - члены НАТО, в будущем должны взять на себя больше ответственности [за обеспечение безопасности в альянсе]", - сказала Меркель. Она напомнила, что ЕС намерен в будущем "развивать вместе боевые системы, чтобы объединить наши силы и тем самым быть в состоянии работать эффективнее". Канцлер Германии отметила проекты создания боевого самолета и танка, а также сотрудничество в рамках программы PESCO (Постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны).

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что внутри НАТО полностью пропала координация, альянс находится в состоянии "смерти мозга". Он также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года в Крыму прошел референдум по вопросу воссоединения с Россией, участвовали более 80% избирателей. За воссоединение проголосовало более 95%. В марте 2014 года Республика Крым и Севастополь были включены в состав РФ. Киев отказался признавать Крым частью России.

Теги
Меркель, АнгелаУкраинаГермания
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