Вице-спикер польского Сейма выступила против выдачи украинского националиста Мазура России

ВАРШАВА, 10 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя нижней палаты парламента Польши (Сейма) Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в РФ задержанного на польской территории одного из лидеров радикальной организации "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО, запрещена в РФ) Игоря Мазура. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим выполнением Польшей международных соглашений и обязательств", - сказала она.

По утверждению Госевской, Мазур - "отважный гражданский активист", который "стал жертвой действий восточных соседей". "Мы не можем позволить себя спровоцировать. Польша сделала то, что должна была. Она задержала человека, фигурирующего в списке. Но это было сделано для того, чтобы прояснить ситуацию. Мы уже много знаем", - отметила Госевская. "Польские власти и суды тщательно расследуют этот вопрос", - заключила она, заверив, что будет лично отстаивать невиновность Мазура.

Мазур был задержан польскими пограничниками в субботу на основании запроса из России. Как ожидается, в воскресенье польский суд в городе Хелм рассмотрит вопрос о мере пресечения для задержанного.

Игорь Мазур в 2014 году руководил формированием "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) в Киевской области и был активным участником беспорядков в центре украинской столицы зимой 2014 года. С мая 2014 года участвовал в силовой операции в Донбассе. В ноябре 2016 года после демобилизации стал заместителем председателя УНА-УНСО, с июня 2017 года - руководитель организации "Межиморье", пропагандирующей сотрудничество государств Балто-Черноморского региона (Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия).