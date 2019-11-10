СМИ: суд Израиля отклонил прошение россиянина Буркова не экстрадировать его в США

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Высший суд справедливости Израиля отклонил в воскресенье прошение содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу россиянина Алексея Буркова не экстрадировать его в США. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan.

30 октября министр юстиции Израиля Амир Охана подписал ордер на выдачу Буркова Соединенным Штатам. 3 ноября защита россиянина подала в Высший суд справедливости Израиля апелляцию на решение министра юстиции и попросила запретить выдачу россиянина в США. Судья тогда же постановил приостановить экстрадицию в Соединенные Штаты до вынесения решения по этому прошению.

Бурков был задержан 13 декабря 2015 года по запросу США во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля, его дело рассматривалось Окружным судом Иерусалима в закрытом режиме. Американские власти настаивают на экстрадиции россиянина в связи с якобы имеющимися у них доказательствами его причастности к киберпреступлениям.

Российская сторона ранее также направила в Израиль запрос на экстрадицию Буркова.