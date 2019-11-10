The Times назвала имена российских спонсоров тори из неопубликованного доклада парламента

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности подготовил доклад, в котором назвал имена девяти состоятельных россиян, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии страны. Об этом сообщила в воскресенье газета The Sunday Times со ссылкой на пока что не опубликованный отчет.

Как пишет издание, за последние семь лет Консервативной партии более £1,2 млн ($1,5 млн по текущему курсу) перевел покинувший Россию в 2011 году бывший вице-президент нефтяной компании ЮКОС Александр Темерко. The Sunday Times утверждает, что Темерко, называющий премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона своим личным другом, ранее был тесно связан с Минобороны РФ.

При этом крупнейшим российским спонсором тори в докладе названа Любовь Чернухина - супруга проживающего в Лондоне экс-замминистра финансов РФ (2000-2002) Владимира Чернухина, от которой консерваторам лишь за последний год поступило около £450 тыс. ($575 млн). Газета не уточняет, сколько она перечислила тори за все время.

Издание также упоминает о связях Джонсона с Александром и Евгением Лебедевыми, которым принадлежат британские газеты The Independent и Evening Standart. В апреле 2018 года Джонсон, занимавший тогда пост главы МИД страны, принял приглашение отца и сына Лебедевых погостить в их итальянском замке.

Комментарий главы Минфина

Как имена россиян, перечислявших деньги Консервативной партии, так и конкретные суммы, названные The Sunday Times, уже неоднократно упоминались в британских СМИ. Комментируя новую публикацию, министр финансов страны Саджид Джавид в интервью воскресной телепрограмме Би-би-си "Шоу Эндрю Марра" подчеркнул, что партия тори строго следит за соблюдением финансовой прозрачности.

"В том, что касается спонсоров Консервативной партии или любой другой партии, то существуют исключительно строгие правила, которым необходимо следовать и которым мы всегда следовали", - подчеркнул министр, отвечая на вопрос Марра о том, не финансируется ли избирательная кампания консерваторов за счет "грязных денег".

Скандал с докладом

Доклад, о котором идет речь, до сих пор не обнародован, хотя еще 17 октября он был передан для утверждения канцелярии премьер-министра, а до этого уже был одобрен для публикации британскими спецслужбами. На прошлой неделе бывший генпрокурор Англии и Уэльса Доминик Грив, который возглавляет подготовивший отчет комитет правительства, обвинил Джонсона в том, что тот препятствует публикации. В премьерской канцелярии ответили, что текст документа должен пройти дополнительную проверку, чтобы исключить возможность разглашения секретных сведений, хотя, по словам Грива, этот процесс обычно занимает не более 10 дней. Поскольку в среду британский парламент был распущен для проведения предвыборной кампании, доклад может быть опубликован только после проведения досрочных парламентских выборов, которые намечены на 12 декабря.

Как отмечают британские политические обозреватели, если документ содержит какие-либо указания на то, что Москва (по версии составителей доклада) могла повлиять на результаты прошедшего в 2016 году референдума о Brexit, под угрозой может оказаться один из главных тезисов правящей Консервативной партии - необходимость соблюдать волю британского народа и осуществить Brexit, который был поддержан большинством участников плебисцита. По словам самого Грива и многочисленных источников, слова которых приводили британские СМИ, в документе нет информации, которая позволила бы сделать вывод о том, что на исход выборов оказывалось существенное влияние, и скомпрометировать правительство тори.

Вопрос о вмешательстве

Бывший премьер-министр (2016-2019) Великобритании Тереза Мэй не раз заявляла, что у нее нет доказательств вмешательства России в британские демократические процессы. Несмотря на это, парламентский комитет по цифровым технологиям, культуре, средствам массовой информации и спорту ранее потребовал от базирующихся в США соцсетей предоставить ответ по поводу того, вмешивалась ли РФ в проведение референдума о Brexit в 2016 году. Facebook заявил на это, что в общей сложности РФ в преддверии референдума о Brexit разместила рекламу на 97 центов, а технический директор Facebook Майк Шрепфер назвал эти расходы России "практически нулевыми".

РФ на все подобные утверждения последовательно заявляет, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах.