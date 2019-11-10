СМИ: правительство Израиля утвердило Беннета министром обороны

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство Израиля утвердило в воскресенье большинством голосов назначение лидера партии "Новые правые", бывшего министра образования Нафтали Беннета на пост министра обороны. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan.

По данным радиостанции, ранее в воскресенье Биньямин Нетаньяху ушел в отставку с поста главы оборонного ведомства, который он занимал параллельно с должностью премьер-министра с конца 2018 года. Премьер 8 ноября предложил Беннету возглавить Минобороны, он согласился, указывает Kan. При голосовании на заседании правительства в воскресенье против этого назначения высказался только министр репатриации и интеграции Йоав Галант, сообщает радиостанция.

Как отмечает газета The Times of Israel, шаг Нетаньяху направлен на то, чтобы упредить возможность присоединения партии Беннета к правительственной коалиции главы блока центристских партий "Кахоль-Лаван", бывшего главы Генштаба израильской армии Бени Ганца.

Главный оппонент Нетаньяху Ганц получил право формировать кабинет по итогам выборов 17 сентября после того, как с этой задачей не справился сам премьер: он 21 октября вернул президенту страны Реувену Ривлину мандат на формирование правительства, так как смог заручиться поддержкой только 61 из 120 депутатов Кнессета нового созыва. 23 октября Ривлин в соответствии с законом передал право сформировать кабинет Ганцу, которому (как ранее и Нетаньяху) отведено на это 28 дней.