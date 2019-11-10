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Суд в Польше не получил никаких документов по делу украинского националиста Мазура

В суде назвали "слухами" появляющуюся в СМИ информацию о том, что какие-то заседания суда по делу Игоря Мазура уже назначены

ВАРШАВА, 10 ноября. /ТАСС/. Окружной суд в польском городе Люблин пока не получил никаких документов, касающихся задержанного пограничниками Польши по запросу России одного из лидеров радикальной организации "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО, запрещена в РФ) Игоря Мазура. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в воскресенье пресс-секретарь суда Барбара Марковская.

"В суд пока ничего не поступило, не было никаких ходатайств", - сказала она, назвав "слухами" появляющуюся в СМИ информацию о том, что какие-то заседания суда по делу Мазура уже назначены.

По словам Марковской, документы по делу об экстрадиции должны поступить в Окружной суд Люблина, а не города Хелм, как сообщалось ранее. "В Хелме рассматривалось совершенно другое дело другого гражданина Украины", - указала она.

Мазур был задержан польскими пограничниками в субботу на основании запроса из России. Власти Польши заверили, что тщательно рассмотрят это дело с соблюдением норм международного права. Некоторые польские политики и общественные деятели выступили против экстрадиции Мазура в РФ, заявив, что Россия злоупотребила инструментами Интерпола в политических целях.

Игорь Мазур в 2014 году руководил формированием "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) в Киевской области и был активным участником беспорядков в центре украинской столицы зимой 2014 года. С мая 2014 года участвовал в силовой операции в Донбассе. В ноябре 2016 года после демобилизации стал заместителем председателя УНА-УНСО, с июня 2017 года - руководитель организации "Межиморье", пропагандирующей сотрудничество государств Балто-Черноморского региона (Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия).

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