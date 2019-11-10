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Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства

Эво Моралес объявил о новых президентских выборах на фоне протестов в стране
Президент Боливии Эво Моралес AP Photo/Juan Karita
Описание
Президент Боливии Эво Моралес
© AP Photo/Juan Karita

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.

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"Я созываю новые выборы, чтобы путем голосования боливийский народ избрал свое новое правительство", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях.

По словам Моралеса, выборы проведет новый состав Высшего избирательного суда. "Я хочу, чтобы все сделали так, чтобы напряженность снизилась. Я прошу всех гарантировать мирное сосуществование", - добавил он.

Ранее Организация американских государств опубликовала доклад, в котором говорилось, что "команда аудиторов не может подтвердить результаты выборов и поэтому рекомендует провести новые".

Президентские выборы прошли в республике 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии вспыхнули протесты и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

Теги
Моралес, ЭвоБоливия
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