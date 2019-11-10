В Самарканде оценили узбекско-российский диалог на конференции клуба "Валдай"

САМАРКАНД /Узбекистан/, 10 ноября. /ТАСС/. Откровенный разговор по всем направлениям многостороннего сотрудничества Узбекистана и России в рамках открывшейся в воскресенье в Самарканде X Азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" сблизил позиции экспертов двух стран. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Сената Олий мажлиса (парламента) Узбекистана Алишер Курманов.

"В ходе сегодняшнего диалога экспертов Узбекистана и России обсуждался весь широкий спектр двусторонних вопросов, в том числе в сфере безопасности. И, как это всегда бывает, диалог привел к сближению позиций и взглядов сторон", - сказал Курманов. По его словам, в рамках дискуссии обсуждался и интеграционный процесс ЕАЭС. "Участники конференции проанализировали все его плюсы и минусы, российская сторона рассказала о своем видении этого процесса", - отметил Курманов.

Как рассказал председатель комитета Сената, эксперты с удовлетворением отметили небывалую активность в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран. "За последнее время в Узбекистане открыты филиалы десяти известных российских вузов, это беспрецедентно", - сказал Курманов. По его мнению, на новую высоту вышло и узбекско-российское межпарламентское сотрудничество. "Настоящим прорывом стал недавний официальный визит в Ташкент председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и ее переговоры с председателем Сената Олий мажлиса Танзилой Нарбаевой", - подчеркнул Курманом.

В конференции в Самарканде принимают участие дипломаты и известные ученые России, Узбекистана, Германии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Филиппин, Швеции, Японии. Планируется обсудить широкий круг вопросов, связанных с Центральной Азией, в том числе вызовы безопасности и проблемы регионального сотрудничества.