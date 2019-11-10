На участках в Мадриде выстраиваются очереди из желающих проголосовать на выборах

В свою очередь, как считает Хосе, который пришел на участок вместе с супругой и маленьким сыном, результаты данного голосования не будут сильно отличаться от итогов предыдущих выборов, которые состоялись 28 апреля. "Скажу больше, я не исключаю, что [прошедшим по итогам выборов в парламент] партиям снова не удастся договориться, в результате через несколько месяцев мы еще раз будем голосовать", - предположил испанец.

Как рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС девушка Нурия, которая вместе с родителями посетила один из участков в центре города, "это голосование очень важное". "Учитывая, что происходит в Каталонии, Испании нужно сильное правительство не через полгода или год, а прямо сейчас, - считает она. - Надеюсь, что хотя бы после этих выборов его удастся сформировать".

Несмотря на холодный для Мадрида день, многие испанцы пришли в пункты для голосования целыми семьями. В ожидании своей очереди они обсуждают текущую политическую ситуацию в стране. Эти выборы являются четвертыми за последние четыре года в Испании.

МАДРИД, 10 ноября. /ТАСС/. Длинные очереди образуются на избирательных участках в Мадриде из желающих проголосовать на проходящих в воскресенье внеочередных всеобщих выборах.

"Я надеюсь, что новое правительство, которое будет сформировано по итогам выборов, сможет урегулировать каталонский кризис, - поделился Даниэль, проголосовавший на участке в Мадриде. - Мне кажется, многие испанцы уже устали от этой проблемы и ее нужно урегулировать раз и навсегда".

Голосование на выборах в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) началось в воскресенье в Испании. Избирательные участки открылись в 09:00 (11:00 мск) и будут работать до 20:00 (22:00 мск). По итогам будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата), а также 208 сенаторов (верхняя палата). Правом голоса обладают около 37 млн подданных королевства, из которых 2 млн проживают за рубежом.

К настоящему времени на выборах уже проголосовали лидеры почти всех ключевых политических партий в королевстве. Все они призывали испанцев проявлять активность в ходе волеизъявления.

Вновь голосовать

Всеобщие выборы должны были состояться в Испании в 2020 году. Тем не менее из-за того, что Конгресс депутатов не одобрил предложенный правительством проект бюджета на текущий год, премьер-министр Педро Санчес решил объявить о проведении внеочередных выборов 28 апреля.

По итогам этого голосования победа досталась Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и.о. главы кабмина. Однако партия не получила абсолютного большинства кресел в Конгрессе депутатов, чтобы беспрепятственно утвердить Санчеса премьером. Главный потенциальный союзник ИСРП - левая партия "Подемос" ("Мы можем") - настаивала на формировании коалиционного правительства, против чего выступали социалисты.

Переговоры между двумя партиями не увенчались успехом. В результате истек срок, законодательно отведенный на попытку договориться по данному вопросу, и было объявлено о проведении нового волеизъявления.

В конце 2015 года в стране прошли всеобщие выборы, по итогам которых победу одержала консервативная Народная партия (НП), не получившая абсолютного большинства в Конгрессе депутатов. Кандидат ни от одной политической силы так и не смог в установленный срок добиться поддержки парламента, из-за чего было решено провести еще одни выборы.

По итогам голосования, состоявшегося летом 2016 года, победа вновь досталась консерваторам. После длительных переговоров между партиями Мариано Рахой, который на тот момент возглавлял НП, был утвержден премьером.

В прошлом году испанский суд вынес вердикт по громкому коррупционному делу, в которое были вовлечены сторонники НП. ИСРП использовала это в качестве основания для регистрации в нижней палате парламента постановления о недоверии кабмину. В результате Конгресс депутатов отказал в доверии Рахою, а премьером автоматически стал социалист Санчес.