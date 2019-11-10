Иордания объявила о возвращении под контроль двух районов на границе с Израилем

ТАСС, 10 ноября. Король Иордании Абдалла II объявил в воскресенье о восстановлении иорданского суверенитета на районами Эль-Бакура и Гамра. Об этом сообщило агентство Petra.

"Мы вернули полностью под свой контроль Эль-Бакуру и Гамру, иорданский суверенитет восстановлен над каждой пядью этой земли, - заявил король. - Пограничной проблемы больше не существует".

Год назад Иордания уведомила Израиль, что не будет продлевать соглашение о передаче на 25 лет в пользование Тель-Авиву двух пограничных территорий Эль-Бакуры и Гамры, которое предусматривал мирный договор между двумя соседями, подписанный в Вади-Араба в 1994 году.

9 ноября последние израильские поселенцы покинули принадлежащие Иордании земли.