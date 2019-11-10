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Борьба с "Исламским государством"

Власти Афганистана заявили о разгроме ИГ на территории страны

В МВД указали, что "члены мелких ячеек ИГ сдаются афганским правительственным силам, а те, кто пытается перебраться в другие районы страны, будут ликвидированы силами безопасности в ходе спецопераций"

ТАСС, 10 ноября. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) разгромлена на территории Афганистана. С таким заявлением, как передал телеканала 1TV, выступил в воскресенье исполняющий обязанности министра внутренних дел страны Масуд Андраби.

"Экстремисты ИГ потерпели поражение и разгромлены в Афганистане", - сказал Андраби, выступая на представлении начальника Управления полиции в восточной провинции Нангархар. По его словам, "члены мелких ячеек ИГ сдаются афганским правительственным силам, а те, кто пытается перебраться в другие районы страны, будут ликвидированы силами безопасности в ходе спецопераций".

Исполняющий обязанности министра отметил, что местные жители поддерживают регулярные силы и "не позволят никакой иностранной [террористической] сети закрепиться на земле Афганистана".

ИГ заявило о своем существовании в Афганистане в 2015 году, на счету боевиков этой группировки проведение многочисленных терактов, вооруженные нападения на представителей местных властей и мирных жителей, особенно в провинции Нангархар, которую несколько лет радикалы считали своим форпостом в стране.

Теги
АфганистанБорьба с "Исламским государством"
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