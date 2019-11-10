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Кризис в Сирии

СМИ: в Ракке семь человек погибли при взрыве заминированного автомобиля

Еще 13 человек получили ранения

ТАСС, 10 ноября. Мощный взрыв произошел в воскресенье в населенном пункте Сулюк на севере сирийской провинции Ракка. Как сообщил телеканал Al-Hadath, террористы подорвали заминированный автомобиль, в результате погибли по меньшей мере семь человек, еще 13 получили ранения.

По словам врачей, число жертв может возрасти: несколько раненых доставлены в госпиталь в тяжелом состоянии.

Сулюк находится под контролем турецкой армии, которая вместе с формированиями сирийской вооруженной оппозиции проводит операцию "Источник мира" на севере Сирии с целью создания зоны безопасности.

2 ноября взрыв в пограничном городе Телль-Абъяд (110 км от Ракки), который занят турецкими войсками и оппозиционерами, унес жизни 14 человек, семь из них были мирными жителями.

Теги
СирияКризис в Сирии
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