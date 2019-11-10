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Польская прокуратура отозвала ходатайство об аресте украинского националиста Мазура

О причинах этого решения не сообщается
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© AP Photo/Stephen Chernin

ВАРШАВА, 10 ноября. /ТАСС/. Окружной суд в городе Люблин не будет рассматривать дело об аресте задержанного пограничниками Польши по запросу РФ одного из лидеров радикальной организации "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО, запрещена в РФ) Игоря Мазура. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в воскресенье пресс-секретарь суда Барбара Марковская.

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"Прокуратура отозвала ходатайство об аресте Игоря М. В этой связи заседание не состоится", - информировала она, добавив, что причину этого решения следует выяснять в прокуратуре.

Ранее Марковская сообщала, что в суд поступили документы на рассмотрение вопроса о временном аресте Мазура на семь суток. Планировалось, что заседание состоится в 16:00 по местному времени (18.00 мск).

Между тем, как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале, Мазура передали на поруки генерального консула Украины в Люблине. По ее словам, на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Мазур будет проживать в генконсульстве.

Мазур был задержан польскими пограничниками в субботу на основании запроса из России, где он обвиняется в связях с деятельностью незаконных вооруженных формирований в 1994-1995 годах на территории Чеченской Республики. Власти Польши заверили, что тщательно рассмотрят это дело с соблюдением норм международного права. Некоторые польские политики и общественные деятели выступили против экстрадиции Мазура в РФ, заявив, что Россия злоупотребила инструментами Интерпола в политических целях.

Игорь Мазур в 2014 году руководил формированием "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) в Киевской области и был активным участником беспорядков в центре украинской столицы зимой 2014 года. С мая 2014 года участвовал в силовой операции в Донбассе. В ноябре 2016 года после демобилизации стал заместителем председателя УНА-УНСО, с июня 2017 года - руководитель организации "Межиморье", пропагандирующей сотрудничество государств Балто-Черноморского региона (Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия).

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